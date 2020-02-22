Испания

Полузащитник Бетиса Хоакин провел 542-й поединок в чемпионате.

В рамках 25-го тура Ла Лиги между собой встречались Бетис и Мальорка (3:3).

В стартовом составе хозяев вышел Хоакин, для которого данный матч стал 542-м в лиге.

Таким образом, 38-летний футболист вышел на четвертое место по количеству проведенных матчей в Примере и делит его с Франсиско Буйо (экс-голкипер Реала).

Рекорд принадлежит Андони Субисаррете (622 матча), а в тройку также входят Рауль (550) и Эусебио Сакристан (543).

В текущем сезоне Хоакин провел 24 матча в Примере, забил восемь голов и отличился двумя результативными передачами.

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