Полузащитник Бетиса Хоакин провел 542-й поединок в чемпионате.
Хоакин, Getty Images
22 февраля 2020, 01:51
В рамках 25-го тура Ла Лиги между собой встречались Бетис и Мальорка (3:3).
В стартовом составе хозяев вышел Хоакин, для которого данный матч стал 542-м в лиге.
Таким образом, 38-летний футболист вышел на четвертое место по количеству проведенных матчей в Примере и делит его с Франсиско Буйо (экс-голкипер Реала).
Рекорд принадлежит Андони Субисаррете (622 матча), а в тройку также входят Рауль (550) и Эусебио Сакристан (543).
В текущем сезоне Хоакин провел 24 матча в Примере, забил восемь голов и отличился двумя результативными передачами.
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