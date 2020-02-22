Испания

"Летучие мыши" начали переговоры по футболисту с Реалом.

Защитник мадридского Реала Хави Санчес может в ближайшее время стать игроком Валенсии, сообщает издание AS.

"Летучие мыши" получили разрешение от Ла Лиги подписать игрока в качестве замены травмированному защитнику Эсекьелю Гараю. Руководство клуба решило остановить свой выбор на Санчесе, который выступает на правах аренды в Вальядолиде, и уже обратилось с предложением к Реалу.

"Сливочные" готовы отпустить 22-летнего игрока на правах аренды, но не хотят включать в сделку опцию выкупа.

В текущем сезоне Санчес провел лишь один поединок в составе Вальядолида.

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