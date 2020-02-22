Испания

Стали известны подробности сорвавшегося трансфера валлийского вингера в Цзянсу Сунин.

Трансферные слухи вокруг нападающего мадридского Реала Гарета Бэйла не утихают уже не первый год.

Как сообщил главный тренер китайского Цзянсу Сунин Космин Олэрою, 30-летний валлиец этой зимой мог перебраться в его команду, однако "сливочные" в последний момент запросили за футболиста выплату.

"Это было очень близко. Клуб согласился с условиями его агента. Мы договорились с Реалом, но в прошлом месяце я не знаю, что у них там произошло. Они проиграли несколько товарищеских матчей с большим счетом и передумали".

"Сначала они сказали, что без проблем отпустят Бэйла, и мы должны будем платить ему зарплату, а потом вдруг сказали: "Нет, вы должны заплатить за трансфер". Выплата трансфера и зарплаты Бэйла была немного выше бюджета, поэтому мы начали искать другого игрока".

"Но, на самом деле, я знаю, что трансфер Бэйла был завершен на 90 процентов вечером, а затем утром все изменилось. Причина этому — Реал, а не мы", — приводит слова Олэрою The National.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм наблюдают за ситуацией вокруг Бэйла.

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