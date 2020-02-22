Испания

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В матче 25-го тура испанской Примеры Бетис принимал на своем поле Мальорку.

Команды устроили настоящую перестрелку голами, реализовав в общей сложности шесть моментов. Победитель в конечном итоге не был выявлен, и поединок завершился в результативную ничью (3:3).

Смотрите видео голов и обзор матча Бетис — Мальорка:

Бетис — Мальорка 3:3

Голы: Каналес, 19 (с пенальти), Фекир, 35 (с пенальти), Хоакин, 48 — Кучо, 16, Будимир, 27, Кубо, 70

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо (Аленья, 74), Гуадрадо (Рауль, 87) — Фекир, Каналес, Хоакин (Тельо, 78) — Лорен

Мальорка: Рейна — Посо (Седлар, 82), Вальент, Раильо, Кутрис (Гамес, 31) — Баба (Лаго, 68), Севилья — Кубо, Родригес, Кучо — Будимир

Предупреждения: Бартра, Аленья — Гамес

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