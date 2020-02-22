Испания

Новичок Ромы рассказал о своем уходе из родного клуба.

Вингер Карлес Перес в этой кампании провел 13 матчей за Барселону во всех турнирах (2 гола) за полсезона, однако уже зимой был отдан в аренду в Рому.

"Я не знаю, что произошло. Мне толком ничего не объяснили, просто сказали за 10 дней до закрытия трансферного окна, что я ухожу", — рассказал Карлес Перес Mundo Deportivo.

"В Барселоне больше нет терпеливости при работе с молодежью. Это обидно. Я мечтал играть за Барсу, но у меня быстро отняли эту мечту. В клубе много говорят о Ла Масии (академии Барселоны – прим.), но на деле получается обратное. В любом случае, я не держу зла на Барселону, я люблю этот клуб".

В Роме Карлес Перес трижды выходил на замену в Серии А, а в Лиге Европы появился в старте и забил единственный гол в матче против Гента.