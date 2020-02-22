Каталонский клуб без проблем разгромил своего соперника в чемпионате Испании.
Барселона - Эйбар, twitter.com/FCBarcelona
22 февраля 2020, 21:59
В 25-м туре Примеры Барселона на своем поле принимала Эйбар.
Подопечные Кике Сетьена разгромили гостей, отправив в их ворота пять голов — покер на счет Лионеля Месси.
Обзор матча:
Барселона — Эйбар 5:0
Голы: Месси, 14, 37, 40, 88, Артур, 89
Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике (Умтити, 68), Ленгле, Хуниор — Ракитич, Бускетс (Де Йонг, 59), Видаль, Артур — Месси, Гризманн (Брайтвейт, 72)
Эйбар: Дмитрович — Коте, Арбилья, Бургос, Техеро — Эспозито (Кристофоро, 83), Диоп, Инуи (Де Бласис, 66), Эскаланте, Орельяна — Энрич (Кике, 66)
Предупреждения: Эскаланте, Диоп.