Королевский клуб уступил в выездном поединке Леванте в Примере.
ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ, GETTY IMAGES
23 февраля 2020, 01:55
В 25-м туре Леванте на своем поле принимал мадридский Реал.
Подопечные Зинедина Зидана неожиданно уступили и утратили первую строчку в лиге. В 26-м туре Леванте сыграет с Эйбаром, а Реал ожидает жизненно важный матч против Барселоны.
Обзор матча:
Леванте - Реал 1:0
Гол: Моралес, 79
Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Бруно, Тоньо — Моралес (Мартинес, 80), Кампанья, Вукчевич, Барди — Марти (Мелеро, 67), Майораль (Леон, 88)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос — Иско (Васкес, 73), Бензема, Азар (Винисиус, 67)
Предупреждения: Марти — Рамос, Каземиро.