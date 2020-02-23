Испания

Теперь у каталонцев 6151 гол — на один больше, чем у их принципиальных соперников из Мадрида.

Благодаря результатам 25-го тура Ла Лиги (Барселона – Эйбар 5:0, Леванте – Реал 1:0) Барселона обошла Реал в сводной таблице результативности за всю историю высшего дивизиона чемпионата Испании. Это случилось впервые за 57 лет, сообщил официальный сайт "сине-гранатовых".

Теперь у Барселоны 6151 гол против 6150 забитых мячей у Реала.

"Мартин Лютер Кинг еще не произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта", Майкл Джордан не родился, а "Вестсайдская история" еще не получила Оскар. Это было 16 декабря 1962, когда Барселона лидировала по результативности в Примере с 1932 голами. У Реала было на два меньше", — гласит заявление Барселоны.

"Неделю спустя "сливочные" обыграли Барсу 5:2. И с тех пор оставались на вершине таблицы результативности более 57 лет. До 22 февраля 2020".

Самый большой разрыв в пользу Реала был зафиксирован в 1990 году – 139 голов, а в пользу Барселоны – 50 мячей в 1954.

Еще в конце 2016 Реал имел на 69 забитых мячей больше, а эра Эрнесто Вальверде в Барселоне летом 2017 начиналась с 49 голов отставания от мадридцев.