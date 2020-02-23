Испания

Третья строчка Ла Лиги, победа 2:0 над Аяксом в плей-офф Лиги Европы — команда Хосе Бордаласа не перестает удивлять.

"Миссия выполнена". Это были слова главного тренера Хетафе Хосе Бордаласа 8 февраля после того, как команда обыграла Валенсию 3:0 и достигла отметки в 42 очка. "Не математически, но виртуально", — добавил он о сохранении прописки в Ла Лиге. А в это время более 13 тысяч болельщиков Хетафе распевали: "Бордалас, я люблю тебя", празднуя победу над Валенсией, чей центрфорвард стоит дороже всего состава "синих".

Фактически, Бордалас обеспечил еще один сезон в Примере для команды, которую принял на предпоследнем месте, в зоне вылета.

Из Сегунды.

Подъем во втором дивизионе, выход в Ла Лигу, два сезона в ней, и вот снова безопасность еще за 15 туров до финиша. Похоже, пришло время для других целей. В клубе этого не признают, по крайней мере, публично, но Ла Лига – это не единственное место, где Хетафе хочет быть в следующем сезоне. Есть еще Лига чемпионов.

В прошлой кампании Хетафе лишь в последнем туре упустил место в ЛЧ. В нынешнем сезоне дела идут даже лучше, хотя это по-прежнему безумие. То, что сделали "синие" с Валенсией, невероятно.

Валенсия – Хетафе – недавнее, но от того не менее ожесточенное противостояние. Взращенное на встречных обвинениях, оно быстро окрепло и пустило глубокие корни. В нем сражения велись не только на словах, но и на поле в самом прямом смысле. В прошлом сезоне Валенсия на последней минуте обыграла Хетафе в Кубке Испании, после чего все переросло в полноценную потасовку с потом, кровью и двумя удалениями на 90+10 минуте. К этому наверняка прибавилась и досада, когда Валенсия в последнем туре прошлого чемпионата обошла "синих" в борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов.

Да, Хосе Бордалас утверждал, что это не сделало недавнюю победу над "летучими мышами" слаще – хотя для фанатов наверняка сделало. И не поэтому тренер Валенсии Альберт Селадес назвал Хетафе "прямым конкурентом" – а потому, что это был матч третьей команды против пятой с расстоянием лишь в два очка. "Мы сражаемся за одни цели", — признал Селадес.

А не должны бы. Ла Лига установила для Валенсии потолок зарплат (общая сумма, которую можно тратить на игроков, в том числе трансферы и зарплаты) в 170 млн евро. Для Хетафе – 56 млн, ниже, чем у 11 команд. Ежегодный доход Барселоны и Реала превосходит их в 16 раз. 14 футболистов, которых задействовал Хетафе, стоили 16,2 млн евро – Макси Гомес обошелся Валенсии в 30 млн. Как и Родриго Морено. Самый дорогой игрок Хетафе – ненужный Валенсии Неманья Максимович. Зимой "городские" продали основного защитника Леандро Кабреру в идущий последним Эспаньол за смешные для современного футбола 9 млн евро.

"Я говорю своим игрокам, что они должны верить и сами определять границы своих возможностей, а не позволять это делать кому-то другому. Стараюсь помочь им увидеть, что они талантливы, что они способны на все, что игроки в больших клубах не лучше, чем они", — признается Бордалас.

Изначально у Хетафе зародилось соперничество с Леганесом – где-то на сложных полях в низших лигах на юге Мадрида, со временем перешедшее в Примеру. Капитан Хетафе Хорхе Молина старше клуба, за который играет: когда 34-летний футболист на спаде карьеры подписывал контракт с "синими", он не ожидал, что когда-то снова сыграет в Ла Лиге. Его партнер по нападению Хайме Мата забивал голы в студенческих турнирах, но никогда не рассматривал профессиональную карьеру, не говоря уже о том, чтобы достичь такого уровня. Еще одному форварду, Анхелю, было 30 лет, когда Хетафе подписал его и дал шанс снова сыграть в Примере. За год до перехода в Хетафе Дамиан Суарес вылетел с Эльче, а затем вылетел и с "синими". Прошлым летом Хаби Эчеита перешел из вылетевшей Уэски. Аллан Ньом выступал за покинувший Премьер-лигу Вест Бромвич. В сумме игроки Хетафе пережили 28 вылетов.

И все же – в матче против Валенсии, да и других играх тоже – команда показала, что Бордалас прав. Они не хуже игроков в клубах покрупнее. На самом деле, даже лучше. По сравнению с Валенсией – намного лучше. В конце той игры защитник "летучих мышей" Габриэль Паулиста пять или шесть секунд ничего не мог сказать, просто понуро безмолвствовал перед микрофоном. Когда он все-таки смог выдавить из себя несколько слов, он сказал: "Это было дерьмо, все. Все было дерьмовым". Это правда, но это то, что Хетафе делает с многими командами.

И если все действия Валенсии были дерьмом, то Хетафе действовал великолепно. Команда не просто обыграла Валенсию, но разобрала на кусочки и соперника, и стереотипы о ней.

Матч закончился 3:0. А могло быть четыре, пять, шесть, а то и больше. "Скучный", "грязный", оборонительный, "антифутбольный" Хетафе, который на самом деле проводит на половине поля соперника больше всех в Испании, нанес 22 удара. 10 в створ. 10 угловых. У Валенсии этого не было. Больше владения мячом, больше пасов, больше навесов, больше дриблинга – больше всего, за исключением карточек. Да, Хетафе – грубая команда, и временами смотреть ее игру непросто, ведь она специализируется на "другом футболе". Но она может играть, как и сказал Бордалас. В матче против Атлетика Дамиан Суарес включил Лео Месси, с Валенсией Молина был как Деннис Бергкамп: обернулся вокруг своей оси на 360 градусов, оставив не у дел троих защитников соперника и отправил мяч под дальнюю штангу.

"Молина – как Сид, все равняются на него", — говорит Бордалас, заставляя того покраснеть. "Это чувство взаимно", — отвечает Хорхе. Все действительно хорошо. Просто посмотрите на форвардов: Молина великолепен, Мата получил вызов в сборную Испании, Анхеля связывали с Барселоной. Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Джене, Сория и на этом остановимся… Было бы несправедливо продолжить и забыть о ком-то.

Бордалас точно не забудет. Он быстро напомнил о роли Анхеля в третьем голе. Лучший бомбардир с Хетафе с 9 голами (8 после выходов на замену) мог бы забить десятый, но вместо этого покатил пас на Мату. Это то, что описывает команду – точно так же, как и тот факт, что многие игроки побежали праздновать с Кенеди. Бразилец тоже вышел на замену, и именно нетипичный для него подкат начал голевую атаку. "Эта команда очень щедра; я ценю работу, отношение, солидарность. Мы семья. Этот коллектив – образец щедрости и образец футбола", — отметил тренер.

Это его образец, его одержимость. Когда Бордалас появился в клубе чуть более трех лет назад, Хетафе был близок к дну второго дивизиона. Но с Хосе клуб вышел в Примеру, затем занял восьмое место, потом пятое. Сейчас за 14 туров до конца чемпионата идет третьим. Требовательный и слегка сумасшедший, с методами, которые ранее считались неподходящими для Ла Лиги, Бордалас добился чего-то невероятного. Он оживил всех игроков и сотворил из них крепкую команду, которая превышает свои самые смелые ожидания.

Эти футболисты в сумме провели больше сезонов во втором дивизионе, чем в первом; пережили больше вылетов, чем у них медалей победителей, в три раза больше, чем чемпионств – и ни одно из них не было добыто в топ-5 европейских чемпионатах. Только два из них были добыты на самом деле в Европе – победы Антунеша с Динамо, а ним прилагаются еще аргентинские апертура и клаусура, триумф в чемпионате Камеруна и два – в Казахстане. И все же, Хетафе идет третьим, выше Атлетико и сегодняшнего соперника Севильи, выше Валенсии – команд, с которыми априори не должен быть наравне.

Состав на игру с "летучими мышами" в сумме провел семь матчей в Лиге чемпионов, но это может измениться, пусть Молина и говорит, что "шансов нет". Хетафе уже выполнил базовую цель на сезон, а теперь пришло время замахнуться на нечто большее. Место в Лиге чемпионов? Почему бы и нет?

The Guardian