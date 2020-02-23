Испания

Капитан "бланкос" — о неудачном матче против левантийцев.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос заявил, что он остался недоволен действиями арбитра Эрнандеса Эрнандеса в матче против Леванте (0:1).

"Мне не нравится говорить о судьях, поскольку они могут ошибаться, но иногда это заставляет вас думать. Игроки соперника дважды сыграли рукой — ноль реакции. Меня же за подобное наказывали".

"Меня раздражает Эрнандес Эрнандес. Другие рефери были более уважительными, и капитаны могли говорить с ними. Я спросил у арбитра, есть ли у него какие-либо личные проблемы со мной. Пусть бы он мне сказал, чтобы мы это решили. Все игроки в Реале раздражены", — цитирует Рамоса Goal.

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