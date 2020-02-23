Испания

Хавбек рассказал о ситуации внутри команды.

Полузащитник Валенсии Дани Парехо заявил, что команде необходимо измениться, чтобы занять высокое место в турнирной таблице.

"Мы должны быть самокритичными и смотреть на то, какова цель сезона. Все должно измениться, чтобы Валенсия финишировала четвертой в Ла Лиге".

"У нас были травмы, особенно в защите, но мы должны сделать больше на этом этапе сезона, как команда".

"Мы требовательный клуб, и мы должны стараться играть хорошо и побеждать в каждой игре, а сейчас мы этого не делаем", — сказал Парехо Marca.

Ранее сообщалось, что Валенсия может арендовать футболиста Реала на место травмированного Гарая.