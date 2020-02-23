Испания

В матче 25-го тура чемпионата Испании Атлетик минимально уступил Алавесу.

Атлетик не смог удержать преимущество в счете над Алавесом в матче 25-го тура первенства Ла Лиги.

В первом тайме Лукас Перес точным ударом с пенальти ответил на гол Рауля Гарсии, а уже в компенсированное время матча Эли принес победу хозяевам.

Алавес — Атлетик 2:1

Голы: Лукас Перес, 28, с пенальти, Эли, 90+1 — Рауль Гарсия, 17.

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагвардия, Эли, Дуарте — Агиррегабирия (Эдгар Мартинес, 46), Камараса (Понс, 81), Ману Гарсия, Видаль — Лукас Перес, Хоселу (Берк, 71).

Атлетик: Симон — Капа (Лекуэ, 77), Йерай, Унаи Нуньес, Иньиго Мартинес, Берчич — Муниаин, Дани Гарсия, Весга — Рауль Гарсия (Адурис, 80), Иньяки Вильямс (Ларрасабаль, 85).

Предупреждения: Наварро, Эли, Агиррегабирия, Понс — Иньиго Мартинес, Капа, Унаи Нуньес, Дани Гарсия.

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