Испания

"Бело-фиолетовые" воспользовались численным преимуществом и добыли победу.

Завершился поединок 25-го тура испанской Примеры, в котором Вальядолид принимал на своем поле Эспаньол.

Еще в первом тайме игрок гостей Лопес заработал красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. "Бело-фиолетовые" успешно воспользовались численным преимуществом и добыли победу.

Вальядолид — Эспаньол 2:1

Голы: Рамирес, 77, Гвардиола, 83 — Эмбарба, 90+ (пен.)

Вальядолид: Масип — Мойано, Кико, Салису, Гарсия — Плано (Эрвиас, 72), Мичел (Рамирес, 64), Алькарас, Тони (Феде, 80) — Унал, Гвардиола

Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес, Бернарду, Кабрера, Вила — Эмбарба, Хунке (Иттураспе, 85), Давид Лопес, Дардер, Лэй У (Феррейра, 85) — Кальери (Педроса, 70)

Предупреждения: Гарсия — Лопес, Рока, Эмбарба, Дардер

Удаление: Лопес

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