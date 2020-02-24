Испания

Аргентинец прокомментировал последние успехи команды.

Нападающий Атлетико Анхель Корреа поделился своим мнением о победе над Вильярреалом (3:1) в матче 25-го тура Примеры.

"Это очень важная победа для нас, особенно учитывая результаты наших соперников, – рассказал Корреа в интервью изданию Marca.

"Победа над Ливерпулем дала нам уверенность, она будет нашим стимулом до конца сезона. Ливерпуль – лучшая команда в мире, победа над ними стала для нас огромной радостью".

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 29 поединков в футболке "матрасников", отличившись шестью голами и семью ассистами.

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