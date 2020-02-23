Испания

Матч 25-го тура чемпионата Испании Атлетико — Вильярреал завершился уверенной победой хозяев.

Атлетико воспользовался поражением Хетафе от Севильи в 25-м туре первенства Ла Лиги и вернул себе третье место.

Несмотря на быстрый пропущенный мяч от Пако Алькасера, еще до перерыва "матрасники" сравняли счет, а после перерыва дожали соперника.

Вильярреал в случае победы мог подняться на пятое место, но упустил свой шанс и остался седьмым.

Атлетико — Вильярреал 3:1

Голы: Корреа, 40, Коке, 64, Жоау Фелиш, 74 — Пако Алькасер, 16.

Атлетико: Облак — Врсалько (Триппьер, 58), Савич, Фелипе, Ренан Лоди — Корреа, Коке, Партей, Сауль — Мората (Льоренте, 83), Витоло (Жоау Фелиш, 57).

Вильярреал: Асенхо — Рубен Пенья, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено — Тригерос, Иборра (Онтиверос, 75), Касорла — Херард Морено (Чуквезе, 64), Пако Алькасер, Мои Гомес (Замбо-Ангисса, 84).

Предупреждения: Сауль, Жоау Фелиш — Пенья.

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