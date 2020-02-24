Испания

Экс-хавбек может быть вынужден искать себе новый клуб.

Экс-полузащитник Реала и главный тренер Альмерии Гути в ближайшее время будет уволен из клуба, сообщает AS.

По данным источника, руководство недовольно, что не может победить в пяти матчах кряду, добыв лишь две ничьи. Эти результаты опустили Альмерию на третье место, что ставит под сомнения прямую квалификацию клуба в Примеру.

Сообщается, что место Гути, который возглавляет команду с ноября, займет его помощник Хесус Муньос. Напомним, в августе Альмерию купил саудовский бизнесмен Турки Аль-Шейх за 25 миллионов, поставив основной целью выход команды в Примеру.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о двух лучших футболистах современности.