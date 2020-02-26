Испания

Американский актер не заинтересован в испанском клубе.

Известный голливудский актер Джордж Клуни на заинтересован в приобретении Малаги.

Накануне в СМИ появилась информация, что звездный артист хочет приобрести акции испанского клуба и снять круглосуточное реалити-шоу о спасении его от банкротства. Сумма сделки оценивалась в 100 миллионов евро.

Однако как сообщает в своем твиттер журналист Эд Мэлион, люди из окружения Клуни опровергли эту информации и назвали ее полной выдумкой.

На данный момент Малага занимает 14-е место в Сегунде, набрав 37 очков после 29 туров.

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