Испания

Семейство Аль-Тани поставило Малагу на грань банкротства вовсе не из-за некомпетентности.

Испанские следователи установили, что семейство Аль-Тани незаконно "брало в долг" у Малаги средства, которые потом не возвращало, что может быть приравнено к отмыванию денег — сообщает AS.

Вкладывая определенные средства в Малагу, его хозяева, точнее, принадлежащая Аль-Тани компания NAS Football SL, "одолжили" у клуба 5 443 556 евро и 24 цента — с поразительной скрупулезностью подсчитали следователи в 59-страничном отчете.

Ранее суд отстранил от управления Малагой шейха Абдуллу Аль-Тани и трех его сыновей.

Также Малагу за долги могут исключить из Сегунды.

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