Испания

Новичок Барселоны высоко ценит лидера "сине-гранатовой" команды.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт готовится к своему первому Эль Класико и уже не может дождаться этого матча.

"Это будет невероятный опыт. Самая важная игра, за которой все следят. Будет очень напряженно. Я могу многое приобрести, сыграв в этом матче", — цитирует Брайтвейта официальный сайт Барселоны.

Если Брайтвейт выйдет на поле, то он наверняка сыграет с Лионелем Месси, которого попросту боготворит.

"Никто не способен на то, что делает Лео. Если бы футбол был религией, Месси был бы богом. Он контролирует матч. Это экстраординарный футболист".

Эль Класико состоится первого марта. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.