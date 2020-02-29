Испания

Стали известны 18 игроков, на которых Зинедин Зидан рассчитывает в завтрашнем Эль Класико.

Реал огласил список из 18 человек, которые могут завтра сыграть в матче 26-го тура Ла Лиги против Барселоны.

Не попал в заявку сербский нападающий Лука Йович, вместо него Зинедин Зидан сможет использовать Мариано Диаса. Также нет в списке Родриго Гоэса – бразилец был удален в матче за дубль из-за того, что отпраздновал гол перед вратарем соперника.

Вратари: Куртуа, Ареола, Тони Фуидиас.

Защитники: Карвахаль, Милитан, Рамос, Варан, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско.

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Мариано, Винисиус.

Матч Реал – Барселона состоится первого марта, начало – в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.