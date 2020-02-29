Завершился поединок 26-го тура Примеры.
Леганес - Алавес, twitter.com/Alaves
29 февраля 2020, 21:40
В поединке 26-го тура чемпионата Испании Леганес в родных стенах обменялся голами с Алавесом. Одно очко позволило хозяевам оторваться от последнего места.
Леганес — Алавес 1:1
Голы: Карильо, 59 — Перес, 47
Леганес: Куэльяр — Авазием, Омеруо, Сиовас — Бустинса (Руибаль, 52), Эрасо (Жиль, 58), Перес, Родригес, Оскар — Герреро (Ресио, 75), Карильо
Алавес: Пачеко — Дуарте, Эли, Лагуардия (Магальян, 46), Наварро — Видаль, Гарсия, Фейса, Мендес (Понс, 63) — Хоселу (Берк, 77), Перес
Предупреждения: Жиль, Авазием, Перес — Дуарте, Фейса, Видаль