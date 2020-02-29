В поединке 26-го тура чемпионата Испании Леганес в родных стенах обменялся голами с Алавесом. Одно очко позволило хозяевам оторваться от последнего места.

Леганес — Алавес 1:1

Голы: Карильо, 59 — Перес, 47

Леганес: Куэльяр — Авазием, Омеруо, Сиовас — Бустинса (Руибаль, 52), Эрасо (Жиль, 58), Перес, Родригес, Оскар — Герреро (Ресио, 75), Карильо

Алавес: Пачеко — Дуарте, Эли, Лагуардия (Магальян, 46), Наварро — Видаль, Гарсия, Фейса, Мендес (Понс, 63) — Хоселу (Берк, 77), Перес

Предупреждения: Жиль, Авазием, Перес — Дуарте, Фейса, Видаль