Испания

Игрок вспомнил, почему решил переехать в Мадрид.

Крайний защитник мадридского Реала Ферлан Менди ответил на вопрос, почему прошлым летом он решил присоединиться к "бланкос".

"Это Реал, в такую команду перейти довольно просто. Наличие Зидана тоже было значительным плюсом. Не было необходимости убеждать меня. Мы говорили об этом, но не было необходимости долго вести переговоры в конце концов".

"В Реал ты продолжаешь ощущать очень много давления. В Лионе, например, все по-другому. Уровень ожиданий очень высок", — сказал Менди Telefoot.

Ранее о важности Зинедина Зидана для мадридской команды рассказал защитник Серхио Рамос.