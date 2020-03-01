Игрок вспомнил, почему решил переехать в Мадрид.
Ферлан Менди, getty images
01 марта 2020, 16:23
Крайний защитник мадридского Реала Ферлан Менди ответил на вопрос, почему прошлым летом он решил присоединиться к "бланкос".
"Это Реал, в такую команду перейти довольно просто. Наличие Зидана тоже было значительным плюсом. Не было необходимости убеждать меня. Мы говорили об этом, но не было необходимости долго вести переговоры в конце концов".
"В Реал ты продолжаешь ощущать очень много давления. В Лионе, например, все по-другому. Уровень ожиданий очень высок", — сказал Менди Telefoot.
Ранее о важности Зинедина Зидана для мадридской команды рассказал защитник Серхио Рамос.