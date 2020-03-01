Испания

При этом француз не входит в топ-10 игроков мадридцев по количеству сыгранных матчей.

Мадридский Реал принимает Барселону в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги. В стартовом составе "сливочных" вышел нападающий Карим Бензема.

Для француза данный поединок стал 500-м в составе мадридцев.

Впрочем, такой высокий показатель не вводит Бензема даже в топ-10 игроков Реала по количеству сыгранных матчей за клуб. На данный момент форвард располагается на 14-й строчке. От десятого места француза отделяет 59 матчей.

Топ-15 игроков Реала по количеству сыгранных матчей:

№ Игрок Матчи Период выступлений 1 Рауль Гонсалес 741 1994 — 2010 2 Икер Касильяс 723 1999 — 2015 3 Маноло Санчис 711 1983 — 2001 4 Карлос Сантильяна 645 1971 — 1988 5 Серхио Рамос 639 2005 — ... 6 Фернандо Йерро 601 1989 — 2003 7 Франсиско Хенто 599 1953 — 1971 8 Хосе Антонио Камачо 577 1973 — 1989 9 Мичел 559 1982 — 1996 10 Пирри 559 1964 — 1980 11 Гути 542 1995 — 2010 12 Роберто Карлос 527 1996 — 2007 13 Марсело 504 2007 — ... 14 Карим Бензема 500 2009 — ... 15 Чендо 497 1982 — 1998

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