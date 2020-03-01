При этом француз не входит в топ-10 игроков мадридцев по количеству сыгранных матчей.
Карим Бензема, Getty Images
01 марта 2020, 23:43
Мадридский Реал принимает Барселону в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги. В стартовом составе "сливочных" вышел нападающий Карим Бензема.
Для француза данный поединок стал 500-м в составе мадридцев.
Впрочем, такой высокий показатель не вводит Бензема даже в топ-10 игроков Реала по количеству сыгранных матчей за клуб. На данный момент форвард располагается на 14-й строчке. От десятого места француза отделяет 59 матчей.
Топ-15 игроков Реала по количеству сыгранных матчей:
|№
|Игрок
|Матчи
|Период выступлений
|1
|Рауль Гонсалес
|741
|1994 — 2010
|2
|Икер Касильяс
|723
|1999 — 2015
|3
|Маноло Санчис
|711
|1983 — 2001
|4
|Карлос Сантильяна
|645
|1971 — 1988
|5
|Серхио Рамос
|639
|2005 — ...
|6
|Фернандо Йерро
|601
|1989 — 2003
|7
|Франсиско Хенто
|599
|1953 — 1971
|8
|Хосе Антонио Камачо
|577
|1973 — 1989
|9
|Мичел
|559
|1982 — 1996
|10
|Пирри
|559
|1964 — 1980
|11
|Гути
|542
|1995 — 2010
|12
|Роберто Карлос
|527
|1996 — 2007
|13
|Марсело
|504
|2007 — ...
|14
|Карим Бензема
|500
|2009 — ...
|15
|Чендо
|497
|1982 — 1998
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.