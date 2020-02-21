Испания

"Бланкос" не намерены финансово тратиться за замену хорвату.

Мадридский Реал планирует вернуть хавбека Мартина Эдегора, который находится в аренде в Реал Сосьедаде, обратно в клуб, если команду летом покинет полузащитник Лука Модрич, сообщает Marca.

По данным источника, хорватский футболист, контракт которого завершается в 2021 году, покинет расположение "бланкос" в межсезонье, а норвежец должен стать его прямой заменой.

В текущем сезоне Примеры Эдегор принял участие в 20 поединках, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее о своей заинтересованности в переходе в Реал рассказал крайний полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре.