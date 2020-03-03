Каталонцы бросили идею подписать бразильского вингера.
Виллиан, Getty Images
03 марта 2020, 10:45
Вингер Челси Виллиан больше не является трансферной целью Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Сине-гранатовые" расстались с идеей подписания бразильца из-за его возраста. Ближайшим летом ему исполнится 32 года.
Последней попыткой Барселоны осуществить трансфер Виллиана было лето 2019-го, однако каталонцы не сумели договориться с Челси с суммой отступных.
Действующее соглашение Виллиана с лондонцами рассчитано до конца сезона, однако переговоры о новом соглашении пока безуспешны.
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