Испания

Каталонцы бросили идею подписать бразильского вингера.

Вингер Челси Виллиан больше не является трансферной целью Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" расстались с идеей подписания бразильца из-за его возраста. Ближайшим летом ему исполнится 32 года.

Последней попыткой Барселоны осуществить трансфер Виллиана было лето 2019-го, однако каталонцы не сумели договориться с Челси с суммой отступных.

Действующее соглашение Виллиана с лондонцами рассчитано до конца сезона, однако переговоры о новом соглашении пока безуспешны.

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