Испания

Карьера специалиста на Камп Ноу может оказаться короткой.

Многие футболисты Барселоны потеряли веру в главного тренера команды Кике Сетьена, который работает в клубе лишь два месяца, сообщает Catalunya Ràdio.

По данным источника, ряд исполнителей каталонского коллектива считают, что новый тренерский штаб не способен управлять такой большой командой.

Отмечается, что сомнения в качестве Сетьена начали возникать среди игроков после поражения от Валенсии со счетом 0:2, а проигрыш в Эль Класико лишь подогрел конфликт.

Ранее сообщалось, что изначально пост главного тренера Барселона предлагала наставнику сборной Нидерландов Рональду Куману.