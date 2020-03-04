Испания

Тренер сборной Нидерландов не захотел покидать свой пост.

Барселона перед отставкой Эрнесто Вальверде рассматривала несколько кандидатур, среди которых был Рональд Куман, однако специалист не принял предложение каталонцев.

"Да, это правда, что Барселона общалась со мной, но я сказал "нет", потому что я тренирую национальную сборную, и у меня есть обязательства остаться на этой должности", — приводит слова Кумана Sport.es.

Отметим, что Барселона при Кике Сетьене идет на втором месте в Ла Лиге, сыграла вничью в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против Наполи и вылетела из Кубка Испании.

Кике Сетьен, кстати, стал первым тренером Барселоны в XXI веке, не выигравшим дебютный матч в Лиге чемпионов.