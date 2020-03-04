Тренер сборной Нидерландов не захотел покидать свой пост.
Рональд Куман, фото getty images
04 марта 2020, 11:39
Барселона перед отставкой Эрнесто Вальверде рассматривала несколько кандидатур, среди которых был Рональд Куман, однако специалист не принял предложение каталонцев.
"Да, это правда, что Барселона общалась со мной, но я сказал "нет", потому что я тренирую национальную сборную, и у меня есть обязательства остаться на этой должности", — приводит слова Кумана Sport.es.
Отметим, что Барселона при Кике Сетьене идет на втором месте в Ла Лиге, сыграла вничью в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против Наполи и вылетела из Кубка Испании.
Кике Сетьен, кстати, стал первым тренером Барселоны в XXI веке, не выигравшим дебютный матч в Лиге чемпионов.