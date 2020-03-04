Барселона перед отставкой Эрнесто Вальверде рассматривала несколько кандидатур, среди которых был Рональд Куман, однако специалист не принял предложение каталонцев.

"Да, это правда, что Барселона общалась со мной, но я сказал "нет", потому что я тренирую национальную сборную, и у меня есть обязательства остаться на этой должности", — приводит слова Кумана Sport.es.

Отметим, что Барселона при Кике Сетьене идет на втором месте в Ла Лиге, сыграла вничью в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против Наполи и вылетела из Кубка Испании.

Кике Сетьен, кстати, стал первым тренером Барселоны в XXI веке, не выигравшим дебютный матч в Лиге чемпионов.