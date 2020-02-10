Испания

За вингера Самуэля Чуквезе Вильярреал хочет 100 миллионов.

Во время зимнего трансферного окна Ливерпуль предлагал Вильярреалу 35 миллионов евро за Самуэля Чуквезе, но получил отказ — сообщает AS.

"Желтая субмарина" считает, что 20-летний нигериец стоит гораздо больше и надеется получить за него 100 миллионов евро.

Саму уже сыграл 13 матчей за национальную сборную Нигерии (2 гола) и сыграл 59 матчей во всех турнирах за первую команду Вильярреала (12 голов).

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