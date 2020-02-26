Испания

Защитник Хави Кинтилья останется в Вильярреале до конца сезона-2022/23.

Левый защитник Вильярреала Хави Кинтилья подписал новый контракт до 30 июня 2023 года — сообщил официальный сайт клуба.

Прежнее соглашение действовало до июня 2021 года, но клуб и футболист не стали ждать его окончания.

23-летний воспитанник Барселоны выступал за Барселону В (8 матчей в чемпионате Испании, 0 голов), Льеиду (29, 0), Вильярреал В (44, 4) и Вильярреал (29, 0).

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