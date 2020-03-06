Испания

Команды забили по одному голу в каждом из таймов.

На Эстадио Мендисорроса состоялся поединок 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором Алавес принимал Валенсию.

Первый гол в матче был забит на 34-й минуте, гостей вывел вперед Дани Парехо. Сразу по началу второго тайма "летучие мыши" начали пытаться удерживать счет, что и сыграло с ними злую шутку. На 73-й минуте хозяева сумели сравнять счет — отличился Эдгар Мендес.

Алавес — Валенсия 1:1

Голы: Мендес, 73 — Парехо, 34.

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Эли, Дуарте — Мендес, Фейса (М. Гарсия, 82), Камараса (Понс, 76), Риоха (Сайнц, 65) — Перес, Хоселу.

Валенсия: Силлессен — Флоренци (Кокелен, 65), Габриэл, Диакаби, Гайя — Парехо, Кондогбия — Васс, Солер, Черышев (Родриго, 82) — Гамейро (Гедеш, 72).

Предупреждения: Перес, Наварро, Эли, Хоселу, Мендес — Кондогбия, Гайя, Диакаби.

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