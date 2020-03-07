Реал ведет переговоры о продлении контракта с Вараном

Испания

"Сливочные" намерены удержать французского центбека в команде.

Мадридский Реал планирует подписать новое соглашение с центральным защитником Рафаэлем Вараном.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "сливочных" ведет переговоры с 26-летним французом и предложило ему контракт до 2025 года.

Пока сторонам не удалось договориться, однако переговоры продолжаются. Финансовые детали потенциальной сделки не сообщаются.

Действующий контракт Варана с Реалом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 32 поединка во всех турнирах, в которых он забил три гола, отдал один ассист и заработал три предупреждения.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо Моуриньо хочет видеть Рафаэля Варана в Тоттенхэме.