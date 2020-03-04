Испания

Аргентинец может вернуться к работе в Испании.

Мадридский Реал наблюдает за ситуацией вокруг бывшего главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино, утверждает The Independent.

По данным источника, не все члены руководства Реала довольны работой нынешнего менеджера команды Зинедина Зидана, особенно после проигрыша в домашнем матче против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Отмечается, что если "бланкос" вылетят из главного евротурнира, а также уступят первое место в Примере, то клуб уволит француза, а на его место пригласит аргентинского специалиста.

Ранее сам Почеттино заявлял, что хотел бы работать в Англии или Испании. Сообщалось, что его в качестве возможной замены Гвардиоле рассматривали боссы Манчестер Сити.