Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 27-го тура испанской Примеры мадридский Атлетико принимал на своем поле Севилью. Несмотря на то, что "матрасники" чаще беспокоили ворота соперника и создали больше моментов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью (2:2).

Таким образом, Атлетико не смог подняться в турнирной таблице и продолжает делить четвертое место с Хетафе, а Севилья сохранила за собой третью позицию.

Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико — Севилья:

Атлетико – Севилья 2:2

Голы: Мората, 32 (пенальти), Жоау Фелиш, 36 – де Йонг, 19, Окампос, 43 (пенальти).

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Феррейра Карраско, 54) – Корреа, Сауль, Льоренте, Коке – Жоау Фелиш (Витоло, 80), Мората (Диего Коста, 68).

Севилья: Вацлик – Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон – Жордан (Серджи Гомес, 74), Банега, Гудель – Окампос (Васкес, 81), де Йонг – Сусо (Эн-Несири, 63).

Предупреждения: Жоау Феликс, Триппьер – Диего Карлос, Навас, Банега, Гудель.