Каталонский коллектив с минимальным счетом одолел "бело-голубых".
БАРСЕЛОНА — РЕАЛ СОСЬЕДАД, GETTY IMAGES
08 марта 2020, 00:18
Гол Лионеля Месси с пенальти помог Барселоне одолеть Реал Сосьедад в 27-м туре чемпионата Испании.
Примечательно, что гол 32-летний футболист забил после того, как арбитр не углядел положение вне игры у Артуро Видаля.
Обзор матча:
Барселона — Реал Сосьедад 1:0
Гол: Месси, 81 (пен.)
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг — Месси, Брайтвейт (Фирпо, 89), Гризманн (Фати, 85).
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Льоренте (Субельдия, 71), Ле Норманд, Монреаль — Гевара, Мерино, Эдегор — Порту, Барренечеа (Оярсабаль, 58) — Исак (Виллиан Жозе, 84).
Предупреждения: Ленгле, Месси, Пике, Бускетс — Мерино, Гевара, Оярсабаль.