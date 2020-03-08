Гол Лионеля Месси с пенальти помог Барселоне одолеть Реал Сосьедад в 27-м туре чемпионата Испании. 

Примечательно, что гол 32-летний футболист забил после того, как арбитр не углядел положение вне игры у Артуро Видаля. 

Обзор матча

Барселона — Реал Сосьедад 1:0
Гол: Месси, 81 (пен.)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг — Месси, Брайтвейт (Фирпо, 89), Гризманн (Фати, 85).

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Льоренте (Субельдия, 71), Ле Норманд, Монреаль — Гевара, Мерино, Эдегор — Порту, Барренечеа (Оярсабаль, 58) — Исак (Виллиан Жозе, 84).

Предупреждения: Ленгле, Месси, Пике, Бускетс — Мерино, Гевара, Оярсабаль.