Испания

Тренер каталонцев прокомментировал успех команды.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о результате матча с Сосьедадом (1:0) в 27-м туре Примеры.

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, так как Сосьедад находится в хорошей форме, одержав шесть кряду побед. Если они хорошо прессингуют, то могут создать проблемы. У них есть качественные футболисты.

За исключением некоторых моментов, мы контролировали игру. У нас были трудности, но мы создавали опасные моменты. Мы победили благодаря VAR", – рассказал Сетьен в комментарии изданию Marca.

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