Испания

Гол Торреса с пенальти принес памплонцам три очка.

Осасуна в рамках 27-го тура чемпионата Испании принимала на своем поле Эспаньол, который шел в подвале турнирной таблицы.

Первая половины игры прошла без забитых голов, а уже в начале второго тайма счет был открыт — точным ударом с пенальти отметился Торрес.

Гости пытались отыграться, но ко всему прочему остались в меньшинстве, а потому рассчитывать на набранные очки было трудно.

Осасуна - Эспаньол 1:0

Гол: Торрес, 51

Осасуна: Рубен — Ронкалья, Аридан, Д. Гарсия, Эступиньян — Торрес, Ойер, Брашанац, Р. Гарсия (Начо, 90) — Энрик (Кардона, 78), Барха (Перес, 64)

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес (Виктор, 75), Бернардо, Кабрера, Вила — Эмбарба (Мелендо, 69), Д. Лопес, Санчес, Дардер — Лей (Кальери, 46), Де Томас

Предупреждения: Р. Гарсия, Ойер, Перес — Д. Лопес, Кальери

Удаление: Д. Лопес (повторное предупреждение)