"Желтая субмарина" на своем поле уступила "пепинерос".
Вильярреал — Леганес, twitter.com/VillarrealCF
09 марта 2020, 00:12
В поединке 27-го тура чемпионата Испании Леганес отправился на выезд к Вильярреалу.
Несмотря на то, что хозяева первыми открыли в счет в матче, победа досталась гостям благодаря дублю Оскара Родригеса.
Обзор матча:
Вильярреал — Леганес 1:2
Голы: Морено, 5 — Оскар Родригес, 47, 70 (с пенальти)
Вильярреал: Асенхо — Пенья (Замбо, 88), Альбиоль, Пау Торрес, Морено — Тригерос (Чуквезе, 66), Иборра, Касорла — Морено, Алькасер, Мой Гомес (Онтиверос, 58)
Леганес: Куэльяр — Авазием, Сиовас (Омеруо, 68), Силва — Росалес (Бустинса, 74), Амаду, Меса, Родригеш — Руибаль (Ассале, 64), Карильо, Оскар Родригес.
Предупреждения: Морено, Пенья, Пако, Иборра — Родригеш, Авазием, Силва.