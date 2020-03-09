Испания

Капитан Реала уверен, что команда должна критически относиться к своим выступлениям.

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал поражение от Бетиса (1:2), из-за которого "королевский клуб" потерял первую строчку в турнирной таблице.

"Результат довольно справедливый. Мы должны критически воспринимать свою игру. Это невезение", — цитирует Рамоса Marca.

"Мы не сходили с ума после победы над Барселоной, не будем делать этого и сейчас. Впереди еще долгий путь. Если мы хотим стать чемпионами, нельзя упускать такие возможности. Нужно отреагировать и вернуться сильнее".

"Это нормально, когда вещи не складываются так, как планировалось на тренировках. Бетис показывал свою игру, мы же были посредственны, играя хорошо лишь эпизодами. Нужно действовать интенсивнее".

Следующую игру "сливочные" проведут против Эйбара в пятницу, 13 марта.