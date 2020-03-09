Испания

Главный тренер Реала высказался о поражении от Бетиса в чемпионате Испании.

В поединке 27-го тура испанской Примеры Бетис нанес сенсационное поражение мадридскому Реалу со счетом 2:1, из-за чего Барселона сохранила лидерство в турнирной таблице.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан прокомментировал результат встречи, назвав игру своей команды против Бетиса худшей в текущем сезоне.

"Это была плохая игра в нашем исполнении. Мы не были хороши ни в первой половине, ни во второй. Допустили много ошибок, потеряли контроль мяча. Сложно видеть, когда команда выступает не на должном уровне".

"Нам не хватало всего сегодня. Это наша худшая игра в этом сезоне. Нам не хватало энергии, футбола, одержимости, агрессивности. Порой такое происходит, и я полностью несу ответственность за результат. Нельзя терять здравый рассудок из-за поражения, но мы недовольны результатом".

"Реал не заслуживал победить. Обидно, но нужно все детально проанализировать. Осталось еще 11 игр, и мы будем бороться за Ла Лигу. У нас еще есть шансы на чемпионство. Сегодня мы не играли достаточно хорошо, чтобы победить", — приводит слова Зидана AS.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Бетис — Реал Мадрид.

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