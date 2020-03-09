Испания

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может сменить команду к новому сезону.

Барселона рассчитывает продать Ивана Ракитича грядущим летом, сообщает CCMA.

По информации источника, каталонский клуб считает наиболее благоприятной ситуацией продать 32-летнего футболиста за год до окончания контракта. Интерес к хорватскому хавбеку проявляют ПСЖ и Ювентус.

При этом, Ракитич не горит особым желанием покинуть Барселону: его семье комфортно находиться в этом городе.

В текущем сезоне Иван провел 21 матч в Примере и отличился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ракитич согласовал условия с Атлетико.

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