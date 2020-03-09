Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может сменить команду к новому сезону.
ИВАН РАКИТИЧ, GETTY IMAGES
09 марта 2020, 16:35
Барселона рассчитывает продать Ивана Ракитича грядущим летом, сообщает CCMA.
По информации источника, каталонский клуб считает наиболее благоприятной ситуацией продать 32-летнего футболиста за год до окончания контракта. Интерес к хорватскому хавбеку проявляют ПСЖ и Ювентус.
При этом, Ракитич не горит особым желанием покинуть Барселону: его семье комфортно находиться в этом городе.
В текущем сезоне Иван провел 21 матч в Примере и отличился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ракитич согласовал условия с Атлетико.
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