Испания

Бразилец недоволен игрой своей команды.

Полузащитник мадридского Реала Каземиро высказал свое мнение о поединке Примеры, в котором его команда уступила на выезде Бетису (1:2).

"Это поражение может стоить нам победы в чемпионате. Мы должны думать над своей игрой в каждом матче".

"Чтобы выиграть Примеру, вы не можете позволить себе играть на таком уровне, и против Бетиса мы играли плохо — соперник был лучше нас".

"Мы должны поздравить их и продолжать работать, чтобы вернуться на уровень, который мы продемонстрировали против Барселоны", — цитирует Каземиро Marca.

Вашему вниманию видеообзор поединка между "вердибланкос" и мадридцами.