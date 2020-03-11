Испания

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт может продолжить карьеру в Испании.

Атлетико намерен летом усилить свою атаку форвардом Арсенала Александром Ляказеттом — сообщает Mundo Deportivo.

В свое время Атлетико практически согласовал трансфер француза из Лиона, но Александр в итоге отправился в Англию, поскольку "матрасникам" было запрещено подписывать футболистов. Также в январе нынешнего года Ляказетт рассматривался в качестве альтернативного варианта на случай срыва трансфера Эдинсона Кавани из ПСЖ.

28-летний форвард национальной сборной Франции (16 матчей, 3 гола) выступал за Лион (275 матчей во всех турнирах, 129 голов) и Арсенал (114, 45).

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