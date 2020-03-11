Карвахаль выразил недовольство, что футбольные власти не отменяют поединки Ла Лиги

В Испании пока не приняли окончательное решение о переносе матчей Ла Лиги и Сегунды.
Дани Карвахаль, Getty Images
11 марта 2020, 21:26
Фулбек мадридского Реала Дани Карвахаль посредством социальных сетей выразил недовольство решениями футбольных властей относительно мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса.
Дело в том, что поединки низших дивизионов Испании отменены, а Ла Лига и Сегунда пока нет.
"А мы, игроки и персонал команд из 1-го и 2-го дивизионов, что ли обладаем иммунитетом?", — написал испанец в своем Instagram.
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