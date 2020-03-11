Карвахаль выразил недовольство, что футбольные власти не отменяют поединки Ла Лиги

Испания

В Испании пока не приняли окончательное решение о переносе матчей Ла Лиги и Сегунды.

Фулбек мадридского Реала Дани Карвахаль посредством социальных сетей выразил недовольство решениями футбольных властей относительно мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса.

Дело в том, что поединки низших дивизионов Испании отменены, а Ла Лига и Сегунда пока нет.

"А мы, игроки и персонал команд из 1-го и 2-го дивизионов, что ли обладаем иммунитетом?", — написал испанец в своем Instagram.