Италия

В ближайшее время будет принято решение о целесообразности проведения соревнований в Испании.

Руководители Федерации футбола Испании, Ла Лиги и профсоюза футболистов проводят экстренную встречу, на котором решается вопрос о приостановлении или продолжении чемпионата — сообщает Marca.

28-й тур Примеры, который может не состояться в срок, должен начаться в пятницу, 13 марта, матчем Реал — Эйбар.

Инициатором "карантина" в чемпионате стал профсоюз футболистов-профессионалов Испании.

Ранее был остановлен по крайней мере до 3 апреля чемпионат Италии.

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