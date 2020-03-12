Испания

Вратарь Дани Кардегнас останется в Леванте до лета 2022 года.

Воспитанник Леванте Дани Карденас продлил контракт с клубом до лета 2022 года — сообщил официальный сайт левантийцев.

В течение четырех сезонов Карденас выступал за вторую команду Леванте в Сегунде В (43 матча), а в нінешнем сезоне был переведен в главную команду.

Выйти на поле в сезоне-2019/20 в первой команде Дани пока не довелось, но 22-летний голкипер 9 раз попадал в заявку в чемпионате и Кубке Испании.

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