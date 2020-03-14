Англия

"Синие" хотят подписать вингера Барселоны.

Полузащитник Барселоны Марк Кукурелья попал в сферу интересов Челси, сообщает портал Goal.com.

Лондонский клуб намерен укрепить левый фланг обороны и попытается подписать испанского вингера, который способен закрыть всю левую бровку.

В данный момент Кукурелья выступает на правах аренды в Хетафе, который имеет опцию его выкупа за 6 млн евро. Руководство клуба будет готово расстаться с футболистом следующим летом за 25 млн евро.

В подписании 21-летнего игрока также заинтересованы Наполи и Байер.

В текущем сезоне Кукурелья провел 34 поединка в футболке Хетафе, отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси также проявляет интерес к защитнику Порту Алексу Теллесу.

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