Испания

Валлиец может покинуть Мадрид предстоящим летом.

Реал готов расстаться с Гаретом Бэйлом этим летом, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб готов отпустить валлийца свободным агентом. Реал понимает, что получить деньги за Бэйла крайне сложно из-за его заработной платы.

Гарет получает порядка 17 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Бэйл провел 14 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм наблюдают за ситуацией вокруг Бэйла.

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