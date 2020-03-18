Испания

Защитник может в межсезонье переехать в Испанию.

Защитник Вест Хэма Исса Диоп в летнее трансферное окно может стать игроком мадридского Атлетико, утверждает Don Balon.

По данным источника, главный тренер команды Диего Симеоне попросил руководство клуба подписать ему защитника в межсезонье, и футболист "молотобойцев" попал в шорт-лист "матрасников".

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Диоп провел на поле 23 поединка, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что Атлетико может испытать серьезную конкуренцию со стороны английских клубов, к примеру, за защитником охотится лондонский Арсенал.