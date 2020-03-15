Англия

"Канониры" рассматривают варианты усиления центральной зоны защиты.

Защитник Вест Хэма Исса Диоп попал в сферу интересов очередного английского клуба. Конкуренцию Тоттенхэму в гонке за футболистом готов составить лондонский Арсенал, сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер "канониров" Микель Артета планирует устроить глобальную перестройку команды в летнее трансферное окно, а главной позицией, требующей усиления, является центр обороны.

Испанский специалист обратил свое внимание на Исса Диопа, поскольку считает, что подписание 23-летнего француза может решить многолетнюю проблему Арсенала в защите.

В текущем сезоне Диоп провел за Вест Хэм 23 поединка во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал восемь предупреждений.

Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к защитнику Манчестер Сити Джону Стоунзу.

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