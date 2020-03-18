Испания

Лидер "сине-гранатовых" недоволен отсутствием прогресса развития в команде.

Капитан Барселоны Лионель Месси продолжает размышлять о дальнейшем развитии своей карьеры. По информации Еl Сonfidencial, аргентинец раздумывает над возможным уходом из клуба.

Месси не устраивает то, в каком направлении двигается клуб. Также аргентинца не устраивают результаты "сине-гранатовых" и то, что команда за последние годы утратила прежний стиль игры. После увольнения Эрнесто Вальверде, с которым Месси прекрасно ладил, отношения аргентинца с руководством клуба только ухудшились.

Текущий контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года. Впрочем в соглашении сторон существует пункт, по которому футболист может покинуть клуб уже этим летом на бесплатной основе.

Источник сообщает, что Месси может передумать уходить из Барселоны, если каталонцы сумеют подписать Неймара, с которым Лео выступал на Камп Ноу в период с 2013-го по 2017-й.

Ранее сообщалось, что "блаугранас" уже подготовили план по покупке Неймара у ПСЖ, однако, ситуация с коронавирусом может помешать осуществить задуманное.

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